PSG Mercato : le Qatar sort le grand jeu pour un autre crack de L1 que Mbappé, un accord tombe !

Le PSG est-il prêt à tout pour recruter Leny Yoro cet hiver ? A priori oui ! Hier, on a ainsi appris que Luis Campos se démenait en coulisses pour convaincre le LOSC de lâcher sa pépite de 18 ans en janvier, allant même jusqu’à presser son agent Jorge Mendes de lui conseiller de signer à Paris le plus tôt possible. La cour assidue du PSG auprès de Yoro s’est même intensifiée ces derniers temps.

Yoro aurait donné son accord au PSG !

Selon La Voix du Nord, le club de la capitale fait le forcing afin d’ouvrir les négociations et rencontrer les dirigeants lillois au plus vite ! Le tarif minimum pour un transfert a été fixé à 50 M€ (60 selon Sports Zone) par le LOSC, qui pourrait donc être tenté de le lâcher en janvier. De son côté, le PSG a sorti le grand jeu pour séduire le joueur et sa famille, assurant notamment au joueur que l’effectif serait construit pour qu’il puisse s’exprimer librement quand il aurait signé.

Sports Zone ajoute ce midi que Yoro a déjà donné son accord pour signer au PSG, qui souhaite boucler son arrivée cet hiver mais saura se contenter d’une signature cet été.

