Mercato : un indice notoire lâché par le PSG sur l’avenir de Mbappé ?

Kylian Mbappé fait la couverture du quatrième maillot du PSG. La bombe a été lâchée et le Real Madrid a été touché. La presse espagnole réagit massivement à cette information. Notamment AS, qui demande à ses lecteurs ce qu’ils pensent de cette information, qui veut tout et rien dire.

Mbappé au PSG la saison prochaine ?

C’est la question que s’est posée tout Espagnol ayant déjà suivi de près ou de loin cette affaire, tant elle remue la Péninsule Ibérique depuis des années.

