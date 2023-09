PSG - Mercato : le départ de Verratti fait déjà un heureux à Paris

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Marco Verratti s'apprête à quitter le PSG et cela fait un heureux : Daniel Riolo. Le journaliste de RMC est un détracteur invétéré de l'Italien et il a profité de son départ pour féliciter Luis Enrique et allumer les journalistes qui soutenaient le petit milieu de terrain.

Riolo : "Je suis content"

"Il y a un entraîneur qui a décidé du départ de Verratti. Tous ces gens pensaient que cet entraîneur se mettrait à genou devant lui, qu'il allait lui déployer le tapis rouge... Ce n'est pas moi qui suis borné, c'est eux qui n'ont pas ouvert les yeux pendant toutes ces années où je disais vous vous trompez. En fait vous n'aviez même plus d'orbite tellement que vous vous étiez mis le doigt dans l'oeil. Moi j'étais lucide, objectif. Eux ils étaient là à fantasmer sur un joueur qui n'était pas professionnel. Si eux s'étaient comportés comme Verratti, ils seraient sur une radio locale... Ils ont fait une fixette, moi j'ai regardé les performances. Et là je suis content. Aucun club ne s'est positionné sur lui. Il part pour 50 M€ parce que c'est le Qatar, des amis. Personne n'en a voulu, parce que tout le monde sait, en fait." Du Riolo dans le texte!

🗣💬 @DanielRiolo : "Il y a un entraîneur qui a décidé du départ de Verratti. Tous ces gens pensaient que cet entraîneur se mettrait à genou devant lui. Ce n'est pas moi qui suis borné, c'est eux qui n'ont pas ouvert les yeux pendant toutes ces années." pic.twitter.com/VRLlt13KFY — After Foot RMC (@AfterRMC) September 6, 2023

Podcast Men's Up Life