PSG : Al-Khelaïfi relance Skriniar, Campos lâche un attaquant en L1 et un crack qui a ridiculisé Paris

Depuis dimanche soir et sa masterclass contre le PSG, en clôture de la 4e journée de L1 (1-1), les rumeurs autour d’un intérêt parisien pour Axel Disasi (24 ans) se sont intensifiées. Mais hier après-midi, L’Équipe affirme que le club de la Principauté n’avait reçu aucune offre.

Il faut dire que la valorisation par l’AS Monaco de l’ancien Rémois se situe au-delà des 50 M€. Des informations font état d’un intérêt concret du PSG pour le Monégasque. « À Paris, cet intérêt est repoussé, poursuit le quotidien sportif. Les dirigeants parisiens – Luis Campos en particulier – espèrent encore recruter Milan Skriniar. En interne, certains courants poussent pour que ce soit lui ou rien. D’autres estiment que le recrutement d’un joueur est nécessaire avant janvier. »

Dans l’avion qui le ramenait à Monaco, dimanche, Disasi évoquait de son côté son avenir à court terme, lui qui ne souhaite pas aller contre la décision finale de ses dirigeants et qui vient de ridiculiser l’armada du PSG en interceptant plus de ballons (5) dimanche que tous les joueurs parisiens réunis. Par ailleurs, Foot Mercato nous apprend que le jeune attaquant Kenny Nagera (20 ans) va être prêté au FC Lorient avec option d'achat. Nasser Al-Khelaïfi, lui, va prendre en main le dossier Milan Skriniar et va parler avec le président de l'Inter Milan pour le débloquer.