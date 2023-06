PSG : les nouvelles révélations de Daniel Riolo sur le remplaçant de Galtier

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Daniel Riolo ne veut plus voir Christophe Galtier au PSG la saison prochaine. Le polémiste l’a encore dit hier soir sur les ondes de RMC Sport, l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC doit faire son autocritique à l’issue d’un exercice non abouti. Pour le remplacer, Riolo verrait bien Thiago Motta mais si le profil de l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone plaît à Nasser Al-Khelaïfi, il ne collerait pas avec les exigences de Luis Campos.