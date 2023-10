PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi vend la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L’Arabie saoudite n’a pas perdu espoir de voir un jour Lionel Messi fouler ses pelouses, le FC Barcelone si. Ainsi, sans qu’aucune offre concrète n’ait été rendue publique, la Pro League avait exprimé le souhait d’obtenir le prêt de « la Pulga » cet hiver, pendant la trêve du championnat nord-américain. Mais Lionel Messi a d’autres plans en tête.

« Je vais profiter des vacances en Argentine »

« Je vais profiter des vacances en Argentine, a expliqué le champion du monde après la victoire de l’Albiceleste face au Pérou (2-0). C'est la première fois que j’aurai autant de jours de congé en décembre, avec les vacances et l’esprit tranquille. En janvier, je reviendrai (à Miami) pour faire la présaison, repartir de zéro et me préparer du mieux possible, comme toujours. » Avant cela, Messi va disputer les deux derniers matches de saison régulière de l’Inter Miami face à Charlotte (les 19 et 22 octobre). Pour rappel, son équipe ne s’est pas qualifiée pour les play-offs de la MLS.

Lionel Messi ne sera pas prêté cet hiver



