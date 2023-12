PSG, FC Barcelone - Mercato : Bernardo Silva fait une nouvelle déclaration à l'un de ses courtisans

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Bernardo SIlva a un faible pour le Barça des années Guardiola. Dans une interview, Bernardo Silva est revenu sur le début de sa carrière. Le Portugais a évoqué le Barça de Guardiola, devant lequel il prenait plaisir: “Quand j'étais jeune, j'ai vu l'équipe de Barcelone composée de jeunes joueurs, Xavi, Iniesta et Messi, et entraînée par Pep. Cela m'a inspiré. Regarder un match de Barcelone était sans aucun doute une inspiration et un de mes rêves. C'était à Pep de m'entraîner”. Désormais, Bernardo Silva est coaché par son entraîneur de rêve. Plus que le Barça pour réaliser tous ses rêves ?

