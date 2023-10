PSG, FC Barcelone - Mercato : dévasté, Neymar lâche un message cinglant sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le verdict sur la 30e blessure de Neymar est tombé : rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Le Brésilien va se faire opérer et en aura pour six mois d’absence minimum. Selon Eric Frosio, correspondant de L’Équipe au Brésil, les J.O et la Copa América 2024 sont compromis. Dévasté, l’ancien crack du PSG et du FC Barcelone s’en remet à Dieu pour son avenir personnel.

« C'est un moment très triste, le pire de ma vie, a-t-il publié sur ses réseaux sociaux. Je sais que je suis fort mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin de mes amis (famille et amis). Ce n'est pas facile de subir des blessures et des interventions chirurgicales, imaginez revivre tout cela après 4 mois de convalescence. Mais j’ai trop la foi… Je remets ma force entre les mains de Dieu pour qu'il puisse revigorer la mienne. Merci pour les messages de soutien et d'affection. »

7,5 M€ de compensation pour Al-Hilal ?

De son côté, Al-Hilal, qui a payé 90 millions d’euros pour s’offrir sa vedette qui n’aura joué que 5 matches et planté 1 but, avant de se blesser pourrait récupérer la somme maximale de 7,5 M€ en guise de compensation de la FIFA.

