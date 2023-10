PSG, FC Barcelone - Mercato : enfin du réconfort pour Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sans Neymar, Al-Hilal s'est imposé (1-0) sur son terrain face à Al Khaleej Saihat grâce à un but d'Aleksandar Mitrovic. En tête du championnat saoudien, Al-Hilal ne pourrait plus compter sur Neymar avant six mois puisque le Brésilien a se faire opérer du genou, mais il était présent dans tous les esprits.

Al-Hilal solidaire

Son coéquipier Kalidou Koulibaly lui a écrit un message : "Merci pour tout ce que tu nous donnes depuis que tu es arrivé. J’espère que tu vas revenir plus fort, on est tous derrière toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, sache que tout le monde, l’équipe, nos familles, seront là pour toi. J’espère que tu nous rejoindras bientôt sur les terrains et tu nous donneras encore de la magie." Et les supporters saoudiens ont multiplié les banderoles et les tifos, en lui disant notamment "Reviens plus fort", alors que les joueurs d'Al-Hilal ont brandi son maillot avant le coup d'envoi.

