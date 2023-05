PSG, FC Barcelone - Mercato : la réponse cash du clan Messi aux rumeurs de départ en Arabie Saoudite

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Cette journée de mardi est riche en rebondissements pour les fans de Lionel Messi ! Quelques minutes après que l'AFP a annoncé que l'attaquant argentin s'était mis d'accord avec le club saoudien d'al-Hilal pour la saison prochaine moyennant un contrat de deux ans à 500 M€ la saison, son père, Jorge Messi, a publié un communiqué pour démentir la chose. Et assurer que son fils ne prendra aucune décision pour son avenir avant la fin de la saison.

"Il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine"

"Il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d’analyser et de voir ce qui se passe puis de prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel, mais la vérité est unique et nous pouvons vous assurer qu’il n’y a rien avec personne. Ni verbal, ni signé, ni convenu, et il n’y en aura pas jusqu’à la fin de la saison. Il me semble qu’il y a un manque de respect des personnes qui mentent de manière consciente et délibérée, sans fournir aucune preuve de leurs déclarations, et qui veulent transformer en nouvelles toute rumeur malveillante. Ils ne veulent pas qu’une vérité vienne gâcher leurs "breaking news"."

Jorge añade en su comunicado: "Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Leo para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado ni pactado. Y no lo habrá hasta que no termine la temporada" pic.twitter.com/QMlmjK3TZR — MARCA (@marca) May 9, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur