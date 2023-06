PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi a accepté une offre, son futur club annoncé aujourd'hui ?

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

L'avenir de Lionel Messi se décante, son futur club sera bientôt connu. Hier, son père s’est rendu au domicile de Joan Laporta dans ce que L’Équipe apparente à un coup de pression pour accélérer sa signature au Barça. Sauf que le président du club catalan ne lui aurait soumis aucune proposition concrète et lui aurait même demandé de patienter !

Une annonce du clan Messi aujourd’hui ou demain ?

Le temps, Messi n’en a plus guère, lui qui célèbrera ses 36 ans le 24 juin prochain. C’est ainsi que Marsal Llorente croit savoir qu’il devrait finir par accepter l'offre pharaonique d'Al-Hilal. « Il va annoncer sa décision mardi ou mercredi », a affirmé haut et fort le journaliste d’El Chiringuito pas plus tard qu’hier. Patience...