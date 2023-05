PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi sanctionné lourdement, le divorce acté avec Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Suivant son président Nasser Al-Khelaïfi, l'Emir Al-Thani a tranché. D'après RMC Sport et L'Equipe, le septuple Ballon d'Or va être puni de deux semaines de mise à pied avec interdiction de s'entraîner et retenu sur salaire correspondante.

Au club, on n'a visiblement pas apprécié que Léo Messi s'absente deux jours, sèche l'entraînement de lundi, pour répondre à des obligations contractuelles personnelles sans en avoir avisé sa direction.

Plus que jamais, le FC Barcelone – qui rêve de rapatrier la Pulga à l'issue de son contrat au 30 juin – se frotte les mains...

Deux semaines sans entraînement, sans match et retenu sur salaire pour Messi. On ne s’avance désormais plus trop si on annonce qu’il ne sera plus là l’année prochaine également #PSG https://t.co/ZXVwaNf0iM