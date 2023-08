PSG, FC Barcelone – Mercato : Neymar montre les crocs, pas de loft pour lui !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si Neymar Jr – au même titre que Marco Verratti – s'est vu notifier hier de la bouche de Luis Enrique que le PSG ne comptait plus sur lui, il n'est toutefois pas prévu que le Brésilien n'intègre le loft en compagnie de Kylian Mbappé.

En tout cas, dans l'entourage du numéro 10, il n'en est pas question. Dans les colonnes du Parisien, l'un des proches de Neymar a assuré que l'ancienne star du Barça « resterait là où il est », à savoir dans le groupe de Luis Enrique.

Le PSG est coincé, impossible de casser son contrat !

Il faut dire que le PSG a très gros à perdre s'il venait à rentrer au clash avec Neymar, en sachant que, selon Mundo Deportivo, il est impossible de casser le contrat de l'international auriverde. Agé de plus de 30 ans, Neymar – qui est lié au PSG jusqu'en juin 2027 – est en plein dans la période de protection de deux ans établi par la FIFA. Tout autre départ qu'un prêt ou un transfert pourrait coûter à Paris une interdiction de recrutement.

Au club, on espère toujours récupérer au minimum 100 M€ ou à défaut on est prêt à accepter un prêt avec option d'achat obligatoire. Quoi qu'il arrive, ces deux options éliminent le FC Barcelone. Les Catalans sont prêts à l'accueillir mais à la seule condition qu'il résilie son contrat au PSG et accepte une baisse importante de ses émoluments.

