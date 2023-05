PSG, FC Barcelone - Mercato : offre démente pour Messi, Alba et Busquets dans la balance !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Des montants d’un autre monde qui permettraient également au frère et au père de Messi de toucher la plus grosse commission de l’histoire du football. « Pour le moment, la tendance se dirige clairement vers un départ en Arabie saoudite, car le père de Messi a déjà accepté l’offre de contrat émanant d’Al-Hilal », ajoute FM. Pour ne rien gâcher, Nicolo Schira croit savoir qu’Al Hilal tente de recruter Jordi Alba et Sergio Busquets de signer, histoire de convaincre définitivement Messi de rejoindre l’Arabie saoudite cet été.

#AlHilal are interested in signing in Sergi #Busquets and Jordi #Alba as a free agents. The Saudi Arabia club would like to use them to convince Leo #Messi to accept their bid. #transfers 🇸🇦