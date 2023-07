PSG, FC Barcelone - Mercato : terrible douche froide confirmée pour Bernardo Silva !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Alors que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone rêvent tous deux de recruter le milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva, cet été, le journaliste d'AS, Manu Sainz, a annoncé ce mardi que l'international portugais serait jugé intransférable par les Citizens, qui ne voudraient pas entendre d'offres pour lui.

Le PSG et le Barça peut oublier Bernardo Silva

Une terrible nouvelle pour le PSG et le Barça confirmée ce mercredi par le média portugais A Bola, qui affirme que l'ancien Monégasque serait bel et bien intransférable. Le champion d'Europe en titre aurait informé son joueur et son agent, Jorge Mendes, que toute offre sera refusée lors de ce mercato estival. C'est un gros coup dur pour les Parisiens et les Blaugrana, qui avaient fait de Bernardo Silva l'une de leurs priorités sur le marché des transferts cet été.

🚨🚨 Bernardo Silva 🇵🇹 est désormais bel et bien INTRANSFERABLE. 🛫❌



Manchester City a mis au courant son joueur et Jorge Mendes que toute offre sera refusée. 👎 (A Bola) pic.twitter.com/LXxNSVHp3K — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) July 26, 2023

Podcast Men's Up Life