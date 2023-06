PSG, FC Barcelone - Mercato : un coéquipier l'assure, Messi va déchanter à l’Inter Miami !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Qu'on adhère ou pas au choix de Lionel Messi de s'engager avec l'Inter Miami, force est de constater que sa justification tient la route. Après 19 années au plus haut niveau, l'Argentin voulait s'éloigner de la pression populaire entourant le football en Europe. Pas de prolongation à Paris, pas de retour à Barcelone et pas de boucle bouclée avec Newell's, donc. Sa femme et lui ne voulaient pas non plus vivre en Arabie Saoudite. Il ne restait donc que l'Inter Miami, qui a sorti le grand jeu financier pour l'attirer. Mais pas sûr pour autant que La Pulga apprécie totalement son séjour en Floride.