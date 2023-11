PSG, FC Barcelone : Messi victime d’une balle perdue à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le choc entre le Brésil et l’Argentine a été marqué par de nombreuses scènes de chaos au Maracana. Vainqueurs de la rencontre (1-0), les champions du monde sont repartis de Rio de Janeiro agacés par le traitement réservé par les autorités brésiliennes à leurs supporters. Ce petit événement fait suite à la brouille entre Manuel Ugarte et Lionel Messi lors de la dé&faite de cette même Albiceleste contre l’Uruguay le week-end dernier (0-2). Jérôme Rothen commence à se lasser du comportement de l’ancienne star du PSG.

« Messi ? Sa vraie personnalité ressort »

« Lui, maintenant qu’il est champion du monde et depuis deux ans qu’il s’est bien reposé au PSG pour la Coupe du Monde… Il avait une image d’un garçon attachant, mais là il est passé de l’autre côté car il est rattrapé par la patrouille et sa vraie personnalité ressort, a-t-il tonné sur RMC Sport. Maintenant, ils sont une dizaine dans cette équipe qui renvoient une image des Argentins… J’ai bien peur de faire une généralité et de me dire, en fait, c’est la nationalité argentine qui est comme ça. Tu te prends pour un autre, tu te sens supérieur. Je suis très surpris de leur comportement, ils pourraient avoir plus de classe. »

💥 @RothenJerome : "L'Argentine n'est pas la meilleure équipe du monde. Par contre ils sont numéros 1 dans le comportement, pour se prendre pour d'autres. A commencer par Messi." #RMClive pic.twitter.com/ju1Bko2pF3 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 22, 2023

