PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Wirtz a donné sa réponse aux trois clubs

Flèche montante du football mondial, le milieu offensif du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, attire l'œil des plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid.

Mais mauvaise nouvelle pour les courtisans de l'international allemand, le plan de ce dernier serait de rester au Bayer Leverkusen la saison prochaine, si l'on en croit les informations du journaliste allemand de SPORT1, Kerry Hau. Le joueur de 20 ans voudrait vivre l'expérience de la Ligue des Champions avec le club allemand avant de franchir la prochaine étape de sa carrière. Kerry Hau nous apprend également que le Bayern Munich serait également intéressé par Florian Wirtz et aurait déjà manifesté son intérêt auprès de son entourage.

