PSG, FC Barcelone - Mercato : un banni veut se poser à Paris, Bernardo Silva écarte une destination !

Attiré en juillet 2021 en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum (32 ans) n’a jamais réussi à trouver sa place au PSG. Si dominant chez les Reds, le milieu de terrain batave errait comme une âme en peine dans les rangs parisiens, au point d’être prêté à l’AS Rome l’été dernier. De retour au PSG ce mois-ci, le joueur de 32 ans n’a pas l’intention d’aller voir ailleurs pour l’instant. « Mon avenir ? Je dois voir avec les dirigeants. Il y a beaucoup de choses qui doivent être clarifiées. On voit dans les médias qu’il va y avoir un nouvel entraîneur, mais ça ne semble pas tout à fait clair, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Si le club annonce qu’il souhaite me garder, alors, je reste ! J’ai parlé avec le président Nasser al-Khelaïfi plusieurs fois. Il m’a envoyé des textos. Luis Campos aussi. J’ai été en lien avec les docteurs parce qu’ils étaient impliqués pour ma blessure. Et il y a Pasquale Sensibile (responsable des joueurs prêtés) qui est venu me voir deux fois. »

Silva pas emballé par l'Arabie saoudite

Autre dossier compliqué pour le PSG : Bernardo Silva (28 ans). Dans les petits papiers de Campos cet été, le milieu offensif de Manchester City est aussi courtisé par le FC Barcelone et en Arabie saoudite. Selon Foot Mercato, cette dernière destination ne le convainc pas, ce qui est donc une bonne chose pour ses courtisans européens.

Pour résumer Attiré en juillet 2021 en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum n’a jamais réussi à trouver sa place au PSG. De son côté, le Portugais Bernardo Silva n'a aucune intention de filer en Arabie saoudite la saison prochaine.

Bastien Aubert

Rédacteur