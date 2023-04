PSG, FC Nantes - Mercato : l'espoir renaît pour Campos dans le dossier Kolo Muani

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si le PSG semble distancé dans la course à la signature de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort, 24 ans) et que l'ancien joueur du FC Nantes semble plutôt tenté à l'idée de rester en Bundesliga, un nouvel espoir pour Luis Campos est apparu grâce au Bayern Munich.

Le Bayern Munich n'a pas les moyens pour Kolo Muani

L'Eintracht réclamant 100 M€ pour l'international français, « RKM » n'est pas franchement à la portée de toutes les bourses. D'après Sky Sports Germany, celles du club bavarois ne sont pas forcément suffisante. En effet, le Bayern est disposé à offrir entre 70 et 80 M€ pour Kolo Muani mais, à ce tarif, Francfort ne le laissera pas forcément partir.

L'Eintracht Francfort travaille sur son remplaçant en Ligue 1

L'espoir est donc encore bel et bien de mise à Paris même si les Anglais rôdent toujours sur les traces de Randal Kolo Muani. Du côté de l'Eintracht Francfort, on se prépare en tout cas à tous les scénarios. Selon Bild, le remplaçant du Bondynois est même déjà connu et ce serait une autre pépie de Ligue 1 : Elye Wahi (Montpellier, 20 ans). Markus Krösche, le directeur sportif du club allemand, a même déjà établi le contact pour attirer la promesse héraultaise.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Bien que le PSG ne soit pas la priorité de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), le fait qu'aucun club de Bundesliga - pas même le Bayern Munich - ne puisse s'aligner est un argument de poids pour le Bondynois au moment d'étudier d'autres options.

Alexandre Corboz

Rédacteur