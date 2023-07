PSG - Mercato : Mbappé refuse l'Arabie Saoudite, le club ne cache plus son agacement

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'Arabie Saoudite a tenté le coup mais Kylian Mbappé a dit non. Ces derniers jours, le club d'Al-Hilal a offert 300 millions d'euros au PSG pour s'offrir l'attaquant français qui aurait pu signer un contrat en or à 200 millions sur un an. Finalement, le natif de Bondy a rapidement décliné l'intérêt saoudien alors que son club voyait d'un bon œil son transfert dans le pays du Golfe, au vu du chèque astronomique proposé. Ce nouveau tournant complique encore la tâche de Paris qui souhaite toujours vendre au plus vite sa star.

Une nouvelle preuve pour le Qatar

Ecarté du groupe de Luis Enrique, Mbappé séjourne cette semaine dans le loft parisien au centre d'entraînement de Poissy tandis que son avenir reste toujours aussi flou. De son côté, la direction du PSG s'agacerait d'autant plus de sa situation suite à son refus de l'offre saoudienne. "Dans l’entourage du club, on estime que c’est une preuve de plus qu’il est déjà d’accord avec le Real Madrid pour signer libre l’an prochain si cela était le cas", rapporte le Parisien. Convaincu que le numéro 7 possède déjà un accord avec le Real, les décideurs parisiens n'ont pas fini de lui mettre la pression, le journal expliquant que l'attaquant serait menacé de ne pas jouer de la saison s'il reste au club cet été. Le PSG et Mbappé n'en sont pas encore là mais le torchon brûle bel et bien entre les deux camps.

