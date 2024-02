PSG Mercato : 300 M€ et deux cracks pour remplacer Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé va bien quitter le PSG. Après sept ans au plus haut niveau, l’attaquant de 25 ans va laisser le club de la capitale pour rebondir sans un nouveau challenge. Sa succession s’annonce difficile mais serait d’ores et déjà lancée en interne et la liste des candidats ciblés par le PSG est longue. La fiche de Kylian Mbappé Osimhen et Leao ensemble au PSG ? Selon La Repubblica, deux priorités ont déjà été mises en avant : Victor Osimhen (25 ans) et Rafael Leao (24 ans). Et le club de la capitale serait déjà prêt à payer les clauses libératoires de l’attaquant de l’AC Milan (175 M€, valable du 5 au 15 juillet) et de celui de Naples (130 M€). Cela reviendrait à débourser pas moins de 305 millions d’euros ! Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Au lendemain de l’annonce du départ de Kylian Mbappé (25 ans) du Paris Saint-Germain, l’émir du Qatar aurait l’intention de débourser pas moins de 305 millions d’euros pour assurer sa succession avec deux cracks au mercato estival.

Bastien Aubert

Rédacteur