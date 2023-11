PSG - Mercato : 4 clubs anglais sur Mbappé, le Real Madrid toujours obsédé par lui ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Alors qu'il est focalisé sur le déplacement à Reims cet après-midi, qui doit permettre au PSG de dissiper les doutes nés à Milan (1-2) mardi, Kylian Mbappé voit son avenir continuer à occuper l'espace médiatique. Hier, il a été dit que des clubs anglais pourraient passer à l'attaque le concernant dès le mois de janvier. Four Four Two a donné les noms de ces courtisans hivernaux, qui seront encore là en juin prochain si le natif de Bondy n'a pas prolongé à Paris : il y a Liverpool et Manchester United, qui le suivent depuis longtemps, mais aussi Chelsea et Newcastle.

Il est la "grande obsession" de Pérez pour l'été 2024

Mais la piste la plus chaude demeure celle du Real Madrid. On le sait désormais, l'information selon laquelle Florentino Pérez aurait renoncé à recruter Mbappé n'est qu'une façon de se protéger en cas de nouvel échec. Selon Radio Estadio, le natif de Bondy demeure "la grande obsession" du président madrilène pour l'été prochain, loin devant Erling Haaland. La piste Haaland serait d'autant plus compliquée que Manchester City fera tout pour retenir son joueur, notamment au niveau financier. Les choses seront beaucoup plus simples avec Mbappé, à condition qu'il ne prolonge pas avec le PSG...

