PSG - Mercato : 5 recrues déjà validées par Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Nagelsmann, ne viendra pas, Luis Enrique est donc pressenti pour s’assoir sur le banc parisien. L’espagnol aurait déjà coché le nom de quelques recrues estivales, afin renforcer l'effectif parisien.

Enrique veut peser dans le mercato parisien

Luis Enrique a bien l’intention de ne pas se faire marcher sur les pieds, il veut imposer ses choix et aller au bout de ses idées. Ainsi, le technicien espagnol voudrait garder Veratti et Neymar. Enrique veut également recruter Harry Kane, Bernardo Silva, Hernandez, Lee Kang-in et Thuram, selon SPORTS ZONE. Reste à voir si le PSG arrivera à recruter tous ces joueurs.