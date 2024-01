PSG Mercato : accord démenti entre Mbappé et le Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après Foot Mercato, c'est Sports Zone qui a assuré ce dimanche que Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas annoncé s'il allait prolonger avec le Paris Saint-Germain ou s'il allait signer librement au Real Madrid ou ailleurs, aurait trouvé un accord avec le club merengue. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE KYLIAN MBAPPÉ Tout le monde n'annonce pas un accord Mbappé - Real Madrid ! Un accord démenti par le compte Twitter @PSGInside_Actu. D'après le suiveur du PSG, le capitaine de l'équipe de France n'aurait aucun accord avec le Real Madrid, Paris ou un autre club. "À ce jour, le joueur est toujours dans l'incertitude concernant son choix final. Peut être que le rendez vous prochainement avec Paris va le décider. Sauf si le joueur prend une décision avant", précise l'insider. Tant que Kylian Mbappé ne communiquera pas officiellement sa décision, il semble donc difficile de démêler le vrai du faux dans cet interminable feuilleton... 🚨 Plusieurs Exclusivités @PSGInside_Actus



✴️ Il y'a quelques mois , j'avais expliqué que le #PSG était à l'assaut de Florian #Wirtz pour la saison prochaine . Je confirme les informations. Paris en est convaincu aujourd'hui , le joueur sera l'une des priorités au prochain… pic.twitter.com/hfUs78YLnW — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 21, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer L'accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid annoncé par Sports Zone a été démenti par le compte Twitter @PSGInside_Actu. D'après le suiveur du PSG, le Français n'aurait aucun accord avec la Casa Blanca, Paris ou un autre club.

Fabien Chorlet

Rédacteur