PSG - Mercato : Al-Khelaïfi explose de rage contre Francfort et Ekitike pour le dossier Kolo Muani !

Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

S’il faut désormais un miracle pour que Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) signe au PSG sans que son club ne puisse le remplacer, le PSG ne lâche rien. Alors que le Mercato allemand est fermé depuis 18 heures et qu’il sera impossible pour le directeur sportif Markus Krösche de trouver un remplaçant, Paris n’en a cure.

Le PSG n’a pas renoncé mais…

Comme le rapporte Saber Desfarges, Nasser Al-Khelaïfi est rentré dans une colère noire alors qu’un accord PSG – Eintracht Francfort a été trouvé plus tôt dans la journée (90 M€). Le président parisien, qui dispose encore de plus de cinq heures pour faire flancher l’Eintracht insiste désormais, avec l’aide de l’agent de Kolo Muani, pour que la porte s’ouvre malgré tout avant la fin de la deadline française.

Une chose est certaine : ce sera « RKM » et personne d’autre… et surtout pas Hugo Ekitike. Selon L’Equipe, l’ancien Rémois est tenu pour responsable du probable échec du dossier et n’évoluera plus sous le maillot du PSG (au moins à court terme) si le dénouement du dossier se confirme.

Écoute, c’est simple: le PSG n’a pas encore abandonné.

Nasser Al-Khelaifi est entré dans une colère noire. Avec l’agent de Randal Kolo Muani, ils tentent de faire plier Francfort et d’accepter l’offre même si le club allemand n’a pas trouvé de remplaçant. https://t.co/tclV6Kax6O — Saber Desfarges (@SaberDesfa) September 1, 2023

