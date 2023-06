PSG - Mercato : Al-Khelaïfi fait le forcing pour Kane, Mbappé comblé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce lundi, Le Parisien assure que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, fait le forcing en interne pour recruter Harry Kane. L'attaquant anglais a fait savoir aux dirigeants de Tottenham qu'il souhaitait partir et ceux-ci lui ont donné leur feu vert mais à la condition qu'il quitte l'Angleterre. Le Real Madrid était chaud au début mais il aurait passé son tour. Le PSG serait donc la destination idéale pour l'un des buteurs les plus réputés de la planète mais qui, à 29 ans, n'a toujours pas remporté un trophée en club. Une indemnité de près de 100 M€ serait nécessaire pour le faire venir à Paris.

Kane, c'est le même profil que Lewandowski

Ce recrutement serait doublement positif pour le PSG. Car, en plus de sa grande valeur sportive, Kane montrerait à Kylian Mbappé que son club a toujours de l'ambition au niveau européen mais également que ses dirigeants feront tout pour le convaincre de prolonger. Il y a un an, Mbappé voulait absolument que Robert Lewandowski le rejoigne à Paris. Le Polonais a finalement opté pour le Barça. Kane, c'est de la même veine, à savoir un tueur dans la surface, aux références mondialement reconnues. Avec un an de retard, l'un des plus grands souhaits du capitaine de l'équipe de France serait ainsi exaucé.

Raphaël Nouet

