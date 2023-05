PSG - Mercato : Thiago Silva va quitter Chelsea mais pas raccrocher les crampons

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La famille de Thiago Silva va connaître un été mouvementé et sans vacances ! En effet, le défenseur de 38 ans a expliqué dans une interview à un média brésilien que Chelsea allait le libérer de sa dernière année de contrat et qu'il allait s'engager avec Fluminense, son club formateur, dans la foulée. Or, la saison en Amérique du Sud s'étale sur une année civile et le Flu est par exemple engagé en championnat du Brésil, en Coupe nationale (où il sera opposé au Flamengo pour un derby explosif) et en Copa Libertadores (dans laquelle il vient d'ailleurs d'exploser River Plate, 5-1).