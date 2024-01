PSG - Mercato : après la deadline, le Real Madrid a pris une décision radicale avec Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le fatidique 15 janvier est désormais passé et rien n’a officiellement bougé autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Les médias espagnols, accaparés par le succès du Real Madrid sur le FC Barcelone dimanche en finale de la Supercoupe d’Espagne (4-1), ne l’ont d’ailleurs pas évoqué hier. Pas une sortie publique non plus de la part du Real Madrid. Les dirigeants de la Maison Blanche conservent une stratégie de communication identique depuis l’automne et renvoient le message qu’ils n’ont pas à faire d’effort supplémentaire pour tenter d’enrôler le champion du monde 2018.

Le Real attend des garanties écrites de Mbappé

Aujourd’hui, plusieurs sources au sein du club madrilène tentent de démentir l’idée de la date fatidique du 15 janvier. « Ce serait suicidaire alors qu’on a désormais toute la liberté et la fin de saison pour négocier et s’entendre avec lui », explique l’une d’elles dans L’Équipe. Les plus hauts responsables du club de la capitale espagnole n’auraient pas l’ambition de convaincre Mbappé mais veulent des garanties écrites de sa part. Au sein du Real Madrid, on estime pour l’heure que le Bondynois est plus proche d’un départ et que sa décision pourrait intervenir aux alentours des 8es de finale de la Ligue des champions (de mi-février à mi-mars). En privé, les dirigeants de la Casa Blanca affirment qu’il s’agit de sa dernière opportunité de les rejoindre.

