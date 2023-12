PSG – Mercato : après Moscardo et Beraldo, Paris prend une decision radicale !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Pour un peu plus de 40 M€, le PSG est sur le point de boucler ses deux renforts en provenance du Brésil : Gabriel Moscardo (Corinthians, 18 ans) et Lucas Beraldo (FC Sao Paulo, 20 ans).

Si, initialement, le milieu de terrain ne devait arriver que l’été prochain pour la saison 2024-25, Paris a décidé de changer ses plans et d’avancer l’intégration de Moscardo de six mois selon Foot Mercato et le Parisien.

Paris se réserve un joker et du budget en cas de pépin

La raison ? Il s’agit d’une demande express de Luis Enrique pour accélérer l’intégration de la pépite de 18 ans… Et anticiper un Mercato d’hiver qui pourrait finalement s’arrêter à ces deux seules arrivées sauf opportunité exceptionnelle ou départs non programmés.

Gabriel Moscardo vient pour densifier la concurrence au milieu, souvent pointée du doigt comme très légère mais représente davantage un pari sur l’avenir qu’une solution immédiate pour le onze titulaire. Lucas Beraldo, lui, remplace numériquement Presnel Kimpembe, contraint de repasser par la case opération.

En revanche, le PSG garde quelques moyens pour recruter si une nouvelle blessure majeure surgit lors des matchs de janvier. Faiblement impacté par la CAN et la Coupe d’Asie (Hakimi, Kang-In Lee), Paris se retrouve moins dans l’urgence que les autres clubs de Ligue 1…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life