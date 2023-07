PSG - Mercato : après Veiga, Luis Enrique a soufflé un autre nom inattendu à Campos

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Indéniablement, le PSG est passé à la vitesse supérieure dans son mercato estival. Entre les recrues qui auraient déjà passé la visite médicale (Skriniar, Ugarte, Asensio, Hernandez), les rumeurs sérieuses et les pistes éventuelles, les noms ne manquent pas.

Après Veiga, Pino ?

Hier, on apprenait que Luis Campos, qui travaille également au Celta Vigo, avait des vues sur le milieu de terrain du club espagnol, Gabriel Veiga. Et que le PSG pourrait racheter sa clause libératoire. Cette fois, et selon le compte twitter Sports Zone, on découvre que Luis Enrique a soufflé un autre nom à) ses décideurs : Yeremy Pino.

Ce dernier, qui évolue à Villarreal, en qualité d'ailier, est sous contrat jusqu'au mois de juin 2027. Valeur estimée ? 40 millions d'euros selon Transfermarkt.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Outre Gabriel Veiga, Luis Enrique a également soufflé le nom de Yeremy Pino la semaine dernière.



▫️Paris doit encore trancher à l’heure où Luis Campos prévoyait plutôt de fournir les efforts nécessaires pour signer Bradley Barcola, qui a rejoint l’écurie Mendes… pic.twitter.com/ucAQy3dMYT — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 3, 2023

