PSG - Mercato : après Verratti, l'Arabie Saoudite s'attaque à Marquinhos !

On n'arrête plus les Saoudiens lors de ce mercato ! Bien décidée à frapper très fort sur la planète football, l'Arabie Saoudite recrute un nombre incalculable de stars depuis le début de l'été et n'oublie pas de regarder au PSG. Si la tentative d'enrôler Kylian Mbappé a vite échoué, deux Parisiens pourraient se retrouver dans le pays du Golfe. D'abord Marco Verratti qui discute avec Al-Hilal puis, c'est la surprise du soir, Marquinhos qui disposerait lui aussi d'une proposition saoudienne.

Selon le journaliste de Sky Sport Rudy Galetti, le rival d'Al-Hilal, Al Nassr, souhaiterait s'attacher les services du défenseur brésilien et aurait contacté son entourage il y a quelques jours. De son côté, le capitaine du PSG serait ouvert à la discussion avec le club qui a déjà convaincu Marcelo Brozovic, Seko Fofana et bientôt Sadio Mané sur ce mois de juillet. Alors, "Marqui" sera-t-il le prochain à rejoindre Cristiano Ronaldo sous le maillot jaune et bleu ? Affaire à suivre.

