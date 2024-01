PSG - Mercato : Benzema a donné sa réponse à Paris

Ce mercredi soir, Sports Zone a révélé que le Paris Saint-Germain et surtout Nasser al-Khelaïfi penseraient à recruter l'ancien attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, sous la forme d'un prêt de six mois.

Mais selon les informations d'Ekrem Konur, l'attaquant français ne voudrait pas quitter Al-Ittihad cet hiver et ne serait donc pas intéressé par un départ au PSG. "Karim Benzema n'envisage pas de quitter le club saoudien, malgré l'intérêt manifesté par des clubs européens lors du mercato de janvier", a fait savoir le journaliste turc sur Twitter. Ce dernier laisse donc entendre que d'autres clubs européens que le PSG auraient exprimés leurs intérêts cet hiver pour le joueur formé à l'Olympique Lyonnais.

💣💥❗🇫🇷🟡#Ittihad❗Al-Ittihad's French captain Karim Benzema is not planning to leave the Saudi Arabian club, despite receiving interest from European clubs in the January transfer window. pic.twitter.com/t52psg39Zz