PSG, FC Barcelone - Mercato : le verdict final est tombé dans le feuilleton Bernardo Silva !

En quête d'une nouvelle star à recruter cet été, suite aux départs de Messi, de Neymar et de celui potentiel de Kylian Mbappé, le PSG avait fait de Bernardo Silva l'une de ses priorités. Le FC Barcelone était également en course pour s'attirer les services de l'ancien Monégasque. Cependant, le milieu portugais devrait prolonger à Manchester City.

Bernardo Silva serait tombé d'accord avec Manchester City afin de prolonger son contrat jusqu'en 2026, révèle Fabrizio Romano. Le milieu portugais devrait signer ce dernier dans les prochains jours, ce qui mettrait fin à tout espoir parisien…

Bernardo Silva has now verbally agreed to sign new contract at Manchester City — formally confirmed his decision to the club 🚨🔵 #MCFC



City expect Bernardo to sign contracts by the end of next week.



Understand new deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/fSg0dXjtd0