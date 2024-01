PSG - Mercato : c’est confirmé pour l’avenir de Xavi Simons !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Xavi Simons va faire son retour la saison prochaine. Alors qu’il était confirmé que Luis Enrique souhaitait revoir le joyau néerlandais, son retour est désormais assuré d’après Sport. Le prêt de Simons ne comportait pas d’option d’achat, Leipzig cherchait cependant à obtenir un second prêt, mais nul doute que la pépite passée par le Barça reviendra dans la capitale parisienne la saison prochaine. Un retour en feu Xavi Simons s’éclate en Allemagne, avec 6 buts et 9 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues. Le Néerlandais apportera beaucoup au Paris Saint-Germain la saison prochaine, lui qui enchaîne les prêts depuis son arrivée dans la capitale française. 🚨💣 Le PSG a décidé que sa pépite Xavi Simons, prêtée au RB Leipzig, fera son retour au PSG l'été prochain ! 💎❤️💙



(@sport) pic.twitter.com/lY7OcGx8q7 — BeFootball (@_BeFootball) January 2, 2024

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur