PSG - Mercato : c'est confirmé pour le mercato blanc des Parisiens !

Dans son édition de ce vendredi, le journal L'Équipe a annoncé que les dirigeants du Paris Saint-Germain partiraient finalement dans l'idée de ne pas recruter lors du mercato hivernal.

Vers un mercato blanc pour le PSG, vraiment ?

Un revirement de situation confirmé un peu plus tard par Le Parisien. D'après le quotidien régional, aucun renfort ne devrait débarquer à Paris cet hiver, les dirigeants parisiens n'ayant avancés aucune piste. Mais le club de la capitale scruterait tout de même le marché des transferts, et notamment en défense, en particulier dans l'axe, et au milieu de terrain.

En défense centrale, le PSG cherche encore la bonne combinaison

