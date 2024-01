PSG - Mercato : c'est officiel pour Lucas Beraldo

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG n'a pas traîné ! Quatorze heures après l'ouverture du marché des transferts, le club de la capitale a officialisé l'arrivée de sa première recrue. Il s'agit du jeune défenseur central brésilien Lucas Beraldo (20 ans). Il quitte Sao Paulo moyennant une vingtaine de millions d'euros. Le PSG annonce qu'il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons et qu'il portera le n°35. Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. 🆕✍🏻



Le Paris Saint-Germain se réjouit d’accueillir Lucas Beraldo.

Le défenseur brésilien de 20 ans, qui portera le numéro 35, a signé avec le Club pour cinq saisons.



❤️💙 #WelcomeBeraldo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le PSG vient d'officialiser le recrutement de son premier joueur pour le mercato hivernal. Il s'agit du défenseur central brésilien Lucas Beraldo, qui quitte Sao Paulo moyennant une vingtaine de millions d'euros. D'autres devraient suivre.

Raphaël Nouet

Rédacteur