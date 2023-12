PSG - Mercato : ça bouge pour Mitchel Bakker

A 23 ans, Mitchel Bakker, passé par le PSG lors de la saison 2020-21, sans marquer les esprits, pourrait bien changer de club ces prochains jours. Après deux saisons au Bayer Leverkusen, l'ancien joueur de l'Ajax n'entre plus dans les plans de l'Atalanta, six mois seulement après avoir rejoint le club italien.

Le Néerlandais pourrait toutefois rester en Serie A puisque selon Nicolo Schira, Sassuolo frappe à la porte pour le recruter. Pas franchement une promotion pour le défenseur, mais comme il ne joue quasiment plus à Bergame...

