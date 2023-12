PSG - Mercato : ça s'agite pour un remplaçant de Luis Enrique !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa sont les deux joueurs dont le PSG souhaite se séparer en priorité cet hiver, le nom de Carlos Soler revient souvent parmi les partants possibles. Et pour cause puisque le milieu de terrain espagnol joue les utilités depuis son arrivée dans la capitale.

3 clubs espagnols sur les rangs

Cela n'empêche pas l'ancien joueur de Valence de conserver une belle cote en Espagne. Et selon Foot Mercato, trois clubs sont prêts à l'accueillir. Il s'agit du FC Séville, du Betis et de Villarreal, le club entraîné par l'ancien marseillais Marcelino. Toutefois, Soler n'aurait pas l'intention de quitter Paris dès janvier. A suivre, donc...

Podcast Men's Up Life