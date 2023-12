PSG - Mercato : ça se corse dans le dossier Khephren Thuram (OGC Nice) !

Qui accueillera Khephren Thuram ? Ekrem Konur, expert en Mercato, croit savoir que la Juventus, Arsenal, Manchester City et Liverpool sont intéressés pour faire venir le milieu de l'OGC Nice.

Évalué à 40 millions d’euros par le site Transfermarkt, le Guadeloupéen possède une grosse valeur marchande. Avec l’intérêt des cadors européens, le Paris Saint-Germain devra débourser plusieurs dizaines de millions d’euros s’il souhaite se procurer l’international Français. Surtout avec cette concurrence là...

💣💥Juventus, Arsenal, Liverpool and Manchester City continue to be interested in OGC Nice's 22-year-old French midfielder Khéphren Thuram. 🇫🇷 🔴⚫#OGCN pic.twitter.com/EJ1qSPCj7N