PSG - Mercato : ça se précise pour la venue de ce défenseur brésilien !

L'information a été donnée il y a quelques heures, seulement, par le média brésilien, Globoesporte. Le PSG risque fort d'accueillir dans les prochains jours un défenseur de Sao Paulo, en l'occurrence Lucas Beraldo. Deux défenseurs au lieu d'un ? Ce dernier, estimé à près de 15 millions d'euros par le site Transfermarkt, pourrait signer pour dix millions de plus. Il aurait même repoussé, récemment, les offres du Zenit Saint-Pétersbourg et de Leicester pour privilégier la France et le club de la capitale. Le PSG sui doit par ailleurs faire signer un autre défenseur, mais des Corinthians cette fois, Gabriel Moscardo. A suivre. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le mercato hivernal du PSG commence à prendre tournure. Et si l'on se fie à certaines informations, ce sont deux défenseurs en provenance du Brésil qui pourraient signer au sein du club de la capitale. C'est du moins ce qu'affirme Globoesporte.

Benjamin Danet

Rédacteur