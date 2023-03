PSG - Mercato : Campos a déjà trouvé le remplaçant de Ramos !

S'il résiste à la grande lessive estivale qui s'annonce au PSG après l'énième désillusion européenne, Luis Campos sera attendu au tournant. Car il n'y a pas que Neymar qui trouve que le responsable du recrutement a réalisé une dernière campagne de recrutement digne d'un "club de D2 portugaise". A l'intersaison, il devra faire fort et avec relativement peu de moyens. Il lui faudra bâtir une défense et un milieu compétitifs alors que le fairplay financier veille. Pour cela, il aurait l'intention de recruter français, histoire que l'effectif parisien ressemble moins à une armée mexicaine.

En défense centrale, Sergio Ramos ne devrait pas être conservé. L'Espagnol de 36 ans est certes un leader mais il est régulièrement blessé et commence à accuser son âge, notamment en matière de sprints. Pour le remplacer, selon le journaliste turc Ekrem Konur, Campos lorgnerait Evan Ndicka. Egalement un temps dans le viseur de l'OM, le défenseur de l'Eintracht Francfort est aussi suivi par l'Inter Milan. Il n'a que 24 ans et coûterait 32 M€. Jouable, même si les Nerazzurri auront soif de vengeance envers Paris puisque s'ils se cherchent un défenseur central, c'est parce que Milan Skriniar a pris la décision de filer au PSG...

🚨 Inter Milan and PSG could make moves for Eintracht Frankfurt's 23-year-old French defender Evan Ndicka.

