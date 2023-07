PSG - Mercato : Campos a éconduit Mendes pour Mourinho et une recrue XXL

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L’omnipotence de Jorge Mendes au PSG commence à se faire sentir. Le super agent possède pas moins de six joueurs dans l’effectif du club de la capitale et son amitié avec Luis Campos fait craindre que le duo portugais ne finisse par tirer toutes les ficelles au mercato. Retrouvez toute l'actualité du PSG Non pour Felix et Mouinho ! Conscient de cet état de fait, désormais de notoriété publique, le conseiller technique du PSG a pris les choses en main et a tout récemment su dire non à son ami lusitanien. S’il aurait aimé que José Mourinho prenne la succession de Christophe Galtier sur le banc, L’Équipe explique que Mendes a également proposé Joao Félix, en difficulté à l’Atlético Madrid. Paris a refusé. 🆒🎥🤣



Le #NoComment est de retour ! L'épisode 1️⃣ est disponible ici ! 👇 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Bien que sa proximité avec Jorge Mendes soit de notoriété publique et ne serve pas toujours les intérêts du Paris Saint-Germain au mercato, Luis Campos a su dire non à son grand ami pour le milieu offensif de l'Atlético Madrid Joao Felix.

Bastien Aubert

Rédacteur