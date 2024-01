PSG Mercato : Campos et Mendes frappent fort avec Leny Yoro (LOSC)

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG avance dans le bon sens pour sa priorité hivernale. Si Luis Enrique affirme à l’envi qu’il n’a plus besoin de recrue au mercato, voir débarquer un défenseur central ferait bien ses affaires. Luis Campos le sait et tente le tout pour le tout avec Leny Yoro. Selon Foot Mercato, une réunion serait ainsi prévue cette semaine entre les dirigeants du PSG et du LOSC pour évoquer ce dossier et trouver un terrain d’entente pour boucler un transfert en janvier.

Mendes pousse Yoro au PSG

Le tarif minimum voulu par le LOSC et les désirs du joueur pour son avenir à court terme seront au centre des débats. Idéalement, le PSG voudrait le recruter cet hiver pour s’appuyer sur lui au plus vite en lui faisant dans son effectif l’été prochain si besoin. Jorge Mendes, qui gère les intérêts du joueur de 18 ans, pousserait d’ailleurs pour un départ à Paris.

🚨🔴🐶🇫🇷 #Ligue1 |



◉ Le PSG et Lille vont discuter cette semaine pour Lenny Yoro ❗️



◉ Campos et Mendes poussent pour que le deal se fasse dès cet hiver ❄️



◉ Le PSG veut s'appuyer sur Yoro au plus vite, et c'est le message qui est diffusé au joueur et à son entourage ❗️… pic.twitter.com/fa3ZSqmuQg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 22, 2024

