PSG - Mercato : Campos scelle un deal qui va ulcérer les supporters

Les charmes du football moderne. Ou ses pires conséquences, selon certains. Seule certitude, il est désormais possible, donc, de travailler dans deux clubs différents et d'y effectuer le mercato, période si complexe à gérer. C'est le cas de Luis Campos qui, en marge de ses fonctions de conseiller sportif du club, continue de porter une autre casquette en Espagne.

Le Celta Vigo le confirme

Car Luis Campos au Celta Vigo, c'est plus que jamais d'actualité. Et peu importe que les supporters du PSG s'étonnent d'une telle attitude. Le président du club espagnol a confirmé Campos pour la saison à venir. Qui, à chaque fois et chaque jour, mènera une double réflexion en cas de joueur à approcher.

Etrange, tout de même...