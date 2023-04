PSG - Mercato : en plus de Skriniar, Campos vise un deuxième joueur de l'Inter Milan

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si le PSG devrait boucler la signature de Milan Skriniar libre au 1er juillet, le Slovaque n'est pas le seul défenseur de l'Inter Milan susceptible de renforcer le club de la Capitale. Concernant le poste de défenseur central gaucher sur lequel Luis Campos s'attarde pour remplacer Sergio Ramos, Paris regarderait encore chez les Nerazzuri.

Le PSG regarde pour Alessandro Bastoni

D'après l'excellent journaliste Mercato turc Ekrem Konur, le PSG regarde de près la situation d'Alessandro Bastoni (23 ans), libre en juin 2024 et qui tarde à prolonger avec l'Inter Milan.

Doublette de Milan Skriniar à l'Inter, l'international italien (17 capes) réalise une saison plus qu'intéressante avec le club lombard (32 apparitions TTC, 5 passes décisives). Formé à l'Atalanta et acheté par l'Inter pour 31M€ en août 2017, Bastoni n'est pas le plus connu des défenseurs de Série A mais l'un des plus cotés.