PSG - Mercato : cet été, Mbappé a fait recruter 3 joueurs et flanqué Messi et Neymar à la porte !

Kylian Mbappé (24 ans) reste la star absolue au PSG. Plus personne n’en doutait cet été malgré sa mise au placard durant un temps par Luis Enrique. En coulisses, et bien accompagné de son acolyte Luis Campos, ce serait en effet toujours le Bondynois qui tirerait les ficelles, notamment en termes de transferts.

Mbappé tire les ficelles du Mercato

« L’arrivée cet été d’internationaux français – Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani – et le départ de Lionel Messi et Neymar répondent notamment à l’une de ses demandes de l’intersaison précédente », annonce L’Équipe. L’influence de Mbappé dépasse le cadre sportif, avec la nomination d’un certain nombre de ses proches au département communication du PSG. Preuve qu’il entend rester plus longtemps que prévu dans la capitale ?

La une de L'Équipe du samedi 18 novembre. pic.twitter.com/jPLs9mp3jC — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 17, 2023

