PSG, Real Madrid - Mercato : après le Barça, deux autres cadors se retirent pour Mbappé

Kylian Mbappé fait désormais partie de la liste des indésirables du PSG. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, l'attaquant français suscite l'intérêt de nombreux clubs. Habitué aux recrutements onéreux, comme ceux de l'année dernière, Chelsea lui a néanmoins fermé la porte.

Interrogé sur son ancien joueur en conférence de presse, Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du Chelsea FC, a déclaré : "Avec Kylian, je dois être conscient que je ne peux pas parler, car tout ce que je dis va faire du bruit. C'est une situation très délicate et ils doivent y remédier : Kylian avec Paris et Paris avec Kylian. Je travaille sur notre réalité, et notre réalité est différente...". En plus de Chelsea et du FC Barcelone, qui a à plusieurs reprises annoncé qu'il n'était pas dans la course à la signature de Kylian Mbappé, Manchester United serait également hors course d'après le Daily Mail.

