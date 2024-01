PSG - Mercato : coup de tonnerre, Paris pense à Benzema

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C'est une véritable bombe qu'a lâché ce mercredi soir Sports Zone. D'après nos confrères, le Paris Saint-Germain penserait à recruter Karim Benzema lors de ce mercato hivernal. Cette idée viendrait du président parisien, Nasser al-Khelaïfi.

Mais pour l'heure, l'option Benzema est écartée !

"Nasser al-Khelaïfi s’est penché sur la possibilité d’un prêt de Karim Benzema pour les six prochains mois. Pour l’heure, l’option est écartée, Paris veut se concentrer sur le secteur défensif et le milieu. Par ailleurs, Luis Campos est dubitatif", explique Sports Zone. Après 14 ans passés au Real Madrid, l'attaquant français a rejoint l'été dernier Al-Ittihad mais le Ballon d'Or 2022, vivement critiqué depuis le début de la saison malgré des statistiques plutôt honorables (10 buts et 5 passes décisives en 18 matchs disputés toutes compétitions confondues), connaît des débuts compliqués en Arabie saoudite.

