PSG Mercato : coup dur dans le dossier Mukiele

Désireux de dégraisser son effectif, le PSG enregistre une mauvaise nouvelle ce mercredi. Selon le journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg, le Bayern Munich aurait en effet renoncé au recrutement de Nordi Mukiele (mais également de Kieran Trippier). Les champions d'Allemagne trouvent les demandes du PSG et de Newcastle en matière d'indemnité excessives. Ils voudraient désormais attendre l'intersaison pour recruter un latéral droit.

C'est un coup dur pour le club de la capitale, qui a besoin de faire entrer de l'argent frais dans les caisses après ses achats hivernaux (notamment les Brésiliens Moscardo et Beraldo, qui lui ont coûté plus de 40 M€). En outre, le PSG aimerait finaliser le recrutement du défenseur central de Lille Leny Yoro, même si Olivier Létang a assuré ne pas être vendeur en janvier. Pour rester en conformité avec le FPF, Paris doit vendre pour équilibrer ses comptes...

